Колыма получит из федбюджета дополнительно 1,2 млрд руб. на ремонт мостов

26.02.20 11:45

© РИА Новости. Николай Хижняк

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ дополнительно выделит Магаданской области более 1,2 млрд рублей на ремонт мостов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила пресс-служба правительства области.

"В 2020-2024 годах Дальневосточному федеральному округу планируется дополнительно выделить 34,872 млрд руб. Из общей суммы дополнительно выделяемых средств Магаданской области будет предоставлено 1,213 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На эти деньги отремонтируют прижимные участки вдоль рек Дебин и Нера и перевала Заячья петля. Также планируется построить мост через реку Амунка.

До 2024 года на федеральной трассе "Колыма", обеспечивающей автомобильную связь между Магаданской областью и Байкало-Амурской магистралью, планируют построить пять мостов через ручей Пахомыч и реку Оротукан.

Как сообщалось, 14 октября 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта 2020 года представить предложения по созданию устойчивой автомобильной связи между Магаданской областью и Байкало-Амурской магистралью.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в 104 городах в 83 субъектах России. До 2025 года на реализацию данного проекта федеральный бюджет направит 440 млрд рублей. Из бюджетов регионов на эти цели выделят более 4 трлн рублей.

На дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта, будут действовать гарантийные обязательства - три года для покрытия проезжей части и пешеходных зон.

В рамках исполнения указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ в период до 2024 года" Камчатский край стал участником 11 национальных и 50 федеральных проектов. Их направления: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.