Бездомный енот поселился на чердаке высотки в Казани

26.02.20 11:51

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Cпасатели в Татарстане поймали енота, который обосновался на чердаке десятиэтажного дома в казанском поселке Осиново, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике в среду.

Животное, облюбовавшее чердак высотки, обнаружили жители подъезда, они же и вызвали спасателей.

Выяснилось, что ранее енот жил у людей, но затем оказался на улице. "Что именно произошло, выяснить не удалось - хозяева енота не отвечают на звонки", - уточняется в сообщении.

Спасатели забрали енота с чердака, отвезли на свою базу. Позднее скиталец обрел пристанище у заводчицы, которая продала его предыдущим хозяевам.