Музей памяти жертв нацизма открылся в Петербурге

26.02.20 12:00

© РИА Новости. Виктор Темин

26 февраля. Interfax-Russia.ru - В Военно-медицинском музее Петербурга в четверг открывается Музей памяти жертв нацизма.

"Экспозиция будет располагаться в отдельном здании на территории Военно-медицинского музея. Она компактная, но здесь будут проводиться групповые экскурсии", - рассказала "Интерфаксу" старший научный сотрудник музея Анна Волькович.

Она отметила, что впервые фотографии и личные вещи бывших узников концлагерей стали поступать в музей еще в 1944 году после освобождения Майданека (нацистский лагерь смерти на окраине польского Люблина). Составлял к ним паспорта и систематизировал бывший узник концлагеря, военный врач Сурен Барутчев.

В музее посетители узнают о личных историях узников, увидят документы, вещи, в том числе те, которые были выбраны в качестве вещественных доказательств для Нюрнбергского процесса.

"Мы также рассказываем о медицинских экспериментах, которые проводились в концлагерях, массовых уничтожениях, холокосте. Важное место занимает повествование о жизни узников после освобождения, а также о военных врачах, которые оказывали им помощь", - добавила Волькович.

По ее слова, завершается экспозиция рассказом о Нюрнбергском процессе.

"На входе посетители увидят инсталляцию на тему концлагеря. Здесь мы поняли, что никакими человеческими словами не передать эту историю, поэтому решили использовать литургические сочинения. В частности на фоне инсталляции прозвучит 87-й псалом", - подчеркнула научный сотрудник.