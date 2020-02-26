Самарскую школу проверяют после информации о заражении детей туберкулезом

26.02.20 12:11

© РИА Новости. Павел Лисицын

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Самары совместно с управлением Роспотребнадзора по Самарской области проводят проверку в одной из школ города после появления информации о заражении учителем нескольких школьников туберкулезом.

Ранее в твиттере поступило обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в школе N36.

"Несколько детей в старшем корпусе заболели туберкулезом от учителя физкультуры Гордеева, который скончался от открытой формы туберкулёза! Заражения ребят продолжаются", - написал автор обращения.

Как пояснила в ответ на обращение в твиттере заместитель главы Самары Елена Чернега, ситуация в настоящее время находится на контроле городского департамента образования.

"Ситуация находится на контроле департамента образования. Учитель физической культуры Гордеев С.В. проходил ежегодное медицинское освидетельствование своевременно. Ограничений по допуску к работе не имел. Не работает в школе с конца 2018 года", - написала Чернега.

По ее словам, "совместно с управлением Роспотребнадзора Самарской области в школе проводятся проверки, в том числе школьной столовой. В случае выявления серьезных нарушений будет решаться вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц".

"26 февраля запланирована встреча с представителями родителей всех классов, куда приглашены специалисты Самарского противотуберкулезного диспансера, ГБУЗ СО "СГКП N 15", управления Роспотребнадзора по Самарской области, на которой будут даны все разъяснения", - отметила Чернега.