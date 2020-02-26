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26.02.20 12:15
Большинство россиян уверены, что власти защитят население РФ от коронавируса
Исследование показало, что наибольшее доверие властям в этом вопросе испытывают респонденты в возрасте 60 лет и старше.
В свою очередь, 28% участников опроса придерживаются противоположной точки зрения, и наибольший пессимизм выразили респонденты в возрасте 18-24 лет (32%).
Согласно опросу, 60% россиян считают низкой вероятность заражения коронавирусом, в том, что она высока, уверены 11% респондентов, а 29% опрошенных не смогли оценить степень риска.
Согласно исследованию, практически все россияне (99%) в той или иной мере информированы о том, что в Китае в начале этого года произошла вспышка болезни, вызванной коронавирусом: хорошо знают об этом 68% сограждан, что-то слышали, но без подробностей 31% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос был проведён 8 февраля 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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