Большинство россиян уверены, что власти защитят население РФ от коронавируса

26.02.20 12:15

© РИА Новости. Игорь Зарембо

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Российские власти совместно с медиками, по мнению 67% граждан, смогут защитить население в случае реальной угрозы эпидемии коронавируса, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Исследование показало, что наибольшее доверие властям в этом вопросе испытывают респонденты в возрасте 60 лет и старше.

В свою очередь, 28% участников опроса придерживаются противоположной точки зрения, и наибольший пессимизм выразили респонденты в возрасте 18-24 лет (32%).

Согласно опросу, 60% россиян считают низкой вероятность заражения коронавирусом, в том, что она высока, уверены 11% респондентов, а 29% опрошенных не смогли оценить степень риска.

Согласно исследованию, практически все россияне (99%) в той или иной мере информированы о том, что в Китае в начале этого года произошла вспышка болезни, вызванной коронавирусом: хорошо знают об этом 68% сограждан, что-то слышали, но без подробностей 31% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос был проведён 8 февраля 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.