Норовирус стал причиной заболевания игроков свердловской детской хоккейной команды

26.02.20 12:24

© РИА Новости. Алексей Куденко

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Причиной заболевания шести воспитанников спортивной школы "Юность", госпитализированных в минувший понедельник в Карпинске (Свердловская область), стала норовирусная инфекция, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Заболевание детей вызвано норовирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных правил в столовой, в которой питались игроки детской хоккейной команды. В заведении не соблюдались правила реализации готовой продукции и режимы мытья посуды, дезинфекции и хранения продуктов.

Как сообщалось, 22 февраля в Карпинск на соревнования приехали 13 членов детско-юношеской хоккейной команды из Нижнего Тагила (Свердловская область). Через два дня шестерых спортсменов, у которых были обнаружены признаки кишечной инфекции, поместили в стационар местной больницы.

По данному факту прокуратурой Карпинска была организована проверка. Надзорное ведомство установило, что спортсмены проживали в гостинице "Урал" и питались в столовой, расположенной на территории местного предприятия.

Также 23 февраля команда побывала в одном из кафе Карпинска.

Для выявления источника инфекции специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов питания, образцы приготовленных блюд и смывы с оборудования пищеблока в столовой и кафе.