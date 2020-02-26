В московских школах в 2019 году не было ни одного случая отравления едой

26.02.20 12:27

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

26 февраля. Interfax-Russia.ru - В столице обеспечено качество и безопасность питания в образовательных учреждениях, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова на расширенном заседании коллегии городского управления Роспотребнадзора в среду.

"Меня очень радует, что за 2019 год у нас не было ни одной вспышки инфекционных заболеваний, связанных с питанием в образовательных учреждениях", - сказала Ракова.

Она напомнила, что последняя вспышка инфекции в школах отмечалась в конце 2018 года.

"Приняты были новые меры, направленные на то, чтобы брать на исследования различные молочные продукты", - добавила заммэра.

Вспышка дизентерии в ряде детских садов в Москве случилась в декабре 2018 года. В феврале 2019 года 14 родителей заболевших детей обратились в суд. Комбинат питания "Конкорд" выступал одним из ответчиков как поставщик питания. 21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что взял под личный контроль ситуацию с отравлением детей.

В декабре прошлого года в семи школах Восточного административного округа была приготовлена пища из сырья поставщика ООО "Вито-1". После употребления этой продукции было зарегистрировано 67 случаев заболевания учеников и педагогов дизентерией и шигеллой. При исследовании образцов сырья ООО "Вито-1" были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, либо повышенное содержание дрожжей, что свидетельствовало о санитарных нарушениях на предприятии.

Следственное управление в ВАО возбудило уголовное дело по фактам заболевания дизентерией и шигеллой учеников и работников этих школ о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Между тем к судебному иску родителей детей, заразившихся дизентерией в детских садах, присоединились 16 человек, чьи дети получили отравления в семи школах ВАО, они требовали компенсации от ООО "Вито-1".