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26.02.20 12:28
Противопожарные системы заменят более чем в 40 больницах и поликлиниках Москвы
"Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по модернизации противопожарной системы в 44 действующих медицинских учреждениях. Среди них крупные больничные комплексы, детские, взрослые и стоматологические поликлиники, дневные и онкологические стационары, реабилитационные центры", - рассказал Бирюков журналистам.
Он уточнил, что приступить к работам планируется во втором квартале года.
Заммэра отметил, что противопожарные системы заменят в таких крупных медучреждениях, как НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Первая градская больница, Филатовская детская больница и Центр патологии речи.
"Общая площадь объектов здравоохранения, где будут вестись работы, составит 900 тыс. кв. метров", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.
Бирюков добавил, что работы на каждом объекте займут от 3 до 5 месяцев.
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