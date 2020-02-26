Противопожарные системы заменят более чем в 40 больницах и поликлиниках Москвы

26.02.20 12:28

Фото с официального сайта мэра Москвы

26 февраля. Interfax-Russia.ru - На столичных объектах здравоохранения в 2020 году для повышения безопасности больных, персонала и оборудования будут модернизированы противопожарные системы, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в среду.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по модернизации противопожарной системы в 44 действующих медицинских учреждениях. Среди них крупные больничные комплексы, детские, взрослые и стоматологические поликлиники, дневные и онкологические стационары, реабилитационные центры", - рассказал Бирюков журналистам.

Он уточнил, что приступить к работам планируется во втором квартале года.

Заммэра отметил, что противопожарные системы заменят в таких крупных медучреждениях, как НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Первая градская больница, Филатовская детская больница и Центр патологии речи.

"Общая площадь объектов здравоохранения, где будут вестись работы, составит 900 тыс. кв. метров", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков добавил, что работы на каждом объекте займут от 3 до 5 месяцев.