Более 100 семей получат новые квартиры по программе реновации в СЗАО

26.02.20 12:31

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Началось строительство еще одного жилого дома по программе реновации на северо-западе Москвы в районе Южное Тушино, говорится в сообщении столичного департамента строительства.

"В районе Южное Тушино, квартал 4, по адресу Светлогорский проезд, владение 7/1/1 началось строительство жилого дома на 120 квартир для переселения по программе реновации. Проектно-сметная документация на строительство жилого дома и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение Мосгосэкспертизы. Проект полностью соответствует градостроительным нормам и требованиям. В настоящее время на объекте идут подготовительные работы: ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году", - сообщил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Строительство односекционного жилого дома идет по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют искусственным камнем под кирпич и элементами из металла, на них установят декоративные корзины для кондиционеров. Архитектурное решение дома также формируется колоннадой на уровне кровли.

Жилой дом рассчитан на 120 квартир (однокомнатных - 69, двухкомнатных - 27; трехкомнатных -24). Общая площадь квартир составит 6 157,8 кв. м.

"Всего на северо-западе Москвы в программу реновации включен 431 жилой дом общей площадью 1,5 млн. квадратных метров, а в районе Южное Тушино новые квартиры получат жители 111 сносимых домов. Для начала переселения подобраны три стартовые площадки, активно продолжается работа по подбору новых", - добавил Загрутдинов.