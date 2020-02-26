Ульяновская область в 2020г планирует взять в лизинг 70 новых трамваев в рамках нацпроекта

26.02.20 12:35

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Ульяновская область в 2020 году намерена закупить 70 трамвайных вагонов для областного центра, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение, согласно которому "региональные министерство промышленности и транспорта и министерство финансов должны обеспечить приобретение 70 трамваев с использованием механизма лизинга".

"Это позволит обновить подвижной состав городского наземного электрического транспорта и вывести из эксплуатации трамвайные вагоны 1977-1987 годов выпуска. <. . . > Низкопольные вагоны будут выполнены в комплектации "Доступная среда", оборудованы кондиционером. Приобретение планируется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с привлечением средств федерального бюджета", - цитирует пресс-служба министра промышленности и транспорта региона Дмитрия Вавилина.

Приобретение пассажирского транспорта для городских агломераций в лизинг предусмотрено подпроектом "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Объем федерального финансирования программы по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городах в 2020-2025 годах составит 20 млрд рублей.