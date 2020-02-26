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26.02.20 12:40

Уголовное дело о невыплате зарплаты при строительстве онкоцентра возбуждено в Калининграде

© РИА Новости. Максим Богодвид
26 февраля. Interfax-Russia.ru - В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО "СМУ Артель" (дочернее предприятие ООО "АрТель", бывший генподрядчик строительства онкоцентра) по факту невыплаты заработной платы, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в среду.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ на основании прокурорской проверки исполнения требований законодательства при использовании субсидии, предоставленной из федерального бюджета на строительство онкологического центра.

"В ходе проверки прокуратурой выявлен факт полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев 36 работникам и иных выплат на сумму более 2 млн рублей", - говорится в релизе.

Как сообщалось, ранее региональный СКР возбудил два уголовных дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении руководителей ООО "АрТель" и ее аффилированной компании ООО "СМУ Артель" по фактам хищения денежных средств при строительстве онкологического центра.

В декабре 2019 года правительство Калининградской области расторгло контракт с ООО "АрТель". Причиной послужило фактическое отставание от утвержденного плана-графика на 12 календарных месяцев. На данный момент строительная готовность составляет 14,78% (более 620 млн рублей). При этом сумма неотработанного аванса составляет около 537 млн рублей.

При проведении проверки министерством контроля было выявлено, что у ООО "АрТель" образовалась общая кредиторская задолженность перед 14 субподрядными организациями.

Строительство онкологического центра в поселке Родники началось в ноябре 2018 года. Цена контракта - 4,2 млрд рублей. Общая стоимость объекта - 6,1 млрд рублей. Его структура включает современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных.

Штатная численность сотрудников лечебного учреждения по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

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