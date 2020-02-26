Красноярский чиновник отправлен под домашний арест после гибели людей от укусов бездомных собак

26.02.20 12:44

© РИА Новости. Игорь Зарембо

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Красноярска изменил меру пресечения руководителю муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгению Петрюку, подозреваемому в халатности, в результате которой погибли люди после укусов бездомных собак.

"Суд вынес решение о мере пресечения, назначив ему (Петрюку - ИФ) вместо содержания под стражей домашний арест сроком на два месяца", - сообщает в среду пресс-служба краевого суда.

Ранее районный суд по ходатайству следователей задержал чиновника на трое суток.

Тела мужчины и женщины с многочисленным укусами бездомных собак были обнаружены в краевом центре в прошедшие выходные и накануне. По данным фактам следователи возбудители уголовные дела по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.1 ст 105 УК РФ ( убийство).

Кроме того, по данным пресс-службы краевой прокуратуры, речь идет уже о трех случаях гибели людей, тела которых в течение недели обнаружили в краевом центре с укусами собак.

"Предположительно, причинами смерти двух из них явились кровопотеря, развивавшаяся вследствие укусов животных, на третьем трупе также имеются признаки насильственной смерти и множественные следы от укусов животных", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По всем указанным фактам прокуратура проводит проверку и контролирует ход расследования гибели людей.