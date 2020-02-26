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26.02.20 12:54
Жительницу Челябинска подозревают в организации незаконного игрового зала в подвале дома
"По данным следствия, зал для проведения азартных игр с помощью сети Интернет действовал в одном из частных домов с октября 2019 года по февраль 2020 года. В рамках расследования уголовного дела из помещения изъято более 40 игровых автоматов и более 20-ти системных блоков", - говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-служба управления МВД по Челябинску уточняет, что Интернет-кафе располагалось в подвальном помещении дома по улице Гагарина.
"Полицейские установили, что организатором незаконной деятельности является ранее несудимая местная жительница, 1999 года рождения", - отмечает полиция.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), с женщины взято обязательство о явке.
Преступные действия были выявлены и пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России, уточняет пресс-служба СУ СКР.
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