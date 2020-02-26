Кремль не согласен с решением Киева учредить "день сопротивления оккупации Крыма"

26.02.20 15:28

© РИА Новости. Илья Питалев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - В Кремле заявили, что решение властей Украины установить "день сопротивления оккупации Крыма" не соответствует действительному положению дел на полуострове, а также выразили несогласие с такой формулировкой.

"Реакция совершенно понятна, думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией, и напомнят совсем недавнюю предысторию всех этих событий", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, какую реакцию вызвал соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

Он добавил: "Мы с такой формулировкой категорически не согласны и считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма".

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий расценил заявление президента Украины Владимира Зеленского об учреждении "Дня сопротивления оккупации Крыма" как популизм.

"Это акция популизма на фоне недавнего падения рейтингов (пропрезидентской) партии "Слуга Народа". Такой своеобразный яркий пиар-ход, рассчитанный, вероятнее всего, также на получение похвалы и одобрения со стороны западных кураторов Киева", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

По его словам "к реальности такой ход не имеет никакого отношения". "Крым никто не оккупировал, полуостров воссоединился с Россией по воле народа на основании итогов референдума, проведенного после госпереворота на Киеве в 2014 году", - отметил глава комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду подпишет указ о "Дне крымского сопротивления российской оккупации", который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил о намерении подписать указ о "Дне крымского сопротивления российской оккупации", который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

"Сегодня мною подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", - сказал Зеленский на форуме "Age of Crimea 2020" в среду в Киеве.

По его словам, "возвращение Крыма Украине" - не просто его "цель как президента" или "позиция как гражданина Украины". "Это не только наша общая мечта, это залог безопасности на планете, это восстановление мира", - подчеркнул Зеленский.

20 февраля 2014 года в Киеве считают началом "оккупации" Крыма.

В тот день после событий в Киеве в аэропорту Симферополя приземлились два борта, которыми из столицы Украины доставили 52 бойца крымского "Беркута" и внутренних войск, многих с ранениями. В этот же день началось создание Сил Самообороны Крыма.

20 февраля были организованы добровольные народные дружины по охране порядка при МВД Украины в Севастополе и Симферополе, было принято обращение к командующему Черноморским флотом России с просьбой по оказанию помощи в организации блок-постов на въездах в Севастополь.

26 февраля в Симферополе произошли столкновения между сторонниками независимости Крыма и активистами ныне запрещенной в РФ радикальной организации "меджлис крымско-татарского народа".

Итогом развития событий стал общенародный референдум в Крыму и Севастополе в марте 2104 года, по итогам которого свыше 90% жителей высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт навсегда и темы для обсуждения здесь нет.