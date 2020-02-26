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26.02.20 13:08

Тульская область в 2020 году направит на нацпроекты 10,8 млрд рублей

Фото с сайта правительства Тульской области
26 февраля. Interfax-Russia.ru - Объем финансирования программ национальных проектов в Тульской области в 2020 году составит 10,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра финансов региона Александра Климова.

"На их (нацпроекты- ИФ) проведение предусмотрено 10,8 млрд рублей, в том числе 4,5 млрд рублей – из средств бюджета региона, что на 2 млрд больше, чем годом ранее", - приводятся в сообщении слова Климова.

Министр отметил, что поступления из федерального бюджета в бюджет региона в 2019 году составили 17 млрд рублей, в том числе на реализацию национальных проектов получено 4,44 млрд рублей. Больше всего средств пошло на мероприятия нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография» и «Здравоохранение».

В частности, в прошлом году в Тульской области завершено строительство изоляционно-диагностического корпуса детской областной больницы на 300 коек с поликлиникой на 240 посещений в смену, а также лаборатории микробиологических исследований. Введен в эксплуатацию специализированный палатно-боксированный корпус для детской областной клинической больницы, построены восемь учреждений культуры.

Также продолжены работы по строительству детсадов в Новомосковске, Веневском, Киреевском, Щекинском районах. Начаты работы по строительству еще четырех дошкольных учреждений в Ефремове, Туле, Ясногорском районе. Строится мост через реку Упа и путепровод через железную дорогу (II очередь Восточного обвода).

Ранее сообщалось, что на реализацию 12 региональных приоритетных программ по всем нацпроектам до 2024 года (включительно - ИФ) будет направлено 74 млрд рублей, из которых порядка 25,5 млрд рублей - средства регионального бюджета. Всего запланирована реализация 52 региональных проектов.

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