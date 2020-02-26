Бывшие руководители колонии, где содержался Цеповяз, предстанут перед судом

26.02.20 13:14

© РИА Новости. Татьяна Кузнецова

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет (СК) довел до суда уголовное дело против двух руководителей амурской колонии, в которой для осужденного члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза был организован льготный режим, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей колонии строгого режима № 3 управления ФСИН по Амурской области - начальника исправительного учреждения Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В нем отмечается, что им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

"По данным следствия, в период 2011-2015 годов обвиняемые на территории ИК-3 незаконно организовали производственные объекты (пасеки, птичники, автосервисы, сувенирные цеха), заключив договоры со знакомыми и родственниками осуждённых для трудоустройства последних", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, по версии СК, "обвиняемые создали части осуждённых, в том числе члену банды, совершившей массовое убийство людей в станице Кущевской Краснодарского края, - Вячеславу Цеповязу, незаконные условия для привлечения к труду".

"В результате этого они под предлогом участия в общественной жизни колонии были необоснованно переведены на облегчённые условия отбывания наказания, и впоследствии к ряду из них применено условно-досрочное освобождение", - заявили в пресс-службе.

Там добавили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем генерального прокуратура РФ обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.