Главврач райбольницы КБР уволена из-за застолья медиков в рабочее время

26.02.20 13:21

© РИА Новости. Константин Михальчевский

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Главный врач, заведующей педиатрическим отделением поликлиники и сотрудник регистратуры Терской районной больницы Кабардино-Балкарии уволены после видеоролика с распитием спиртных напитков в медучреждении в рабочее время.

Поводом для кадровых решений стало видео, снятое посетительницей больницы и размещенное на разных интернет-порталах, на котором медперсонал поликлиники ЦРБ Терского района в рабочее время устроил застолье с распитием алкогольных напитков, а в это время приема врачей ожидали посетители с детьми.

"По решению Минздрава республики с главным врачом Терской районной больницы 25 февраля расторгнут трудовой договор", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" помощник министра здравоохранения КБР Лилия Шомахова.

Вместе с тем в сообщении регионального Минздрава отмечено, что "по результатам служебной проверки руководством больницы 22.02.2020 вынесено решение об увольнении регистратора и заведующей педиатрическим отделением, остальным сотрудникам объявлены строгие выговоры с занесением в личное дело".

Руководством Минздрава КБР дана крайне отрицательная оценка действиям сотрудников медучреждения, инициирована проверка.

"Произошедшее неприемлемо для медицинского учреждения, а подобное поведение сотрудников недопустимо по отношению к пациентам", - говорится в сообщении министерства.

В настоящее время в медучреждении развернута комплексная проверка, по итогам которой будут приняты и другие меры организационного порядка.