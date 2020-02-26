Сочинцы поддержали преобразование пгт. Сириус в отдельный городской округ

26.02.20 13:28

© РИА Новости. Артур Лебедев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Публичные слушания по вопросу преобразования муниципального образования Сочи в отдельные городские округа Сириус и Сочи состоялись в городе-курорте в среду, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

Председательствующая на слушаниях заместитель председателя городского собрания Сочи Ольга Лиодт огласила итоги: на мероприятии присутствовали 234 человека, выступили - 138 (граждане выступали по списку заявлений, которые заранее подавали в горсобрание), из них за выделение пгт.Сириус в отдельный городской округ высказались 102 горожанина, против - 35, еще один - воздержался.

На общественных слушаниях по вопросу выделения части территории, на которой находится образовательный центр "Сириус", из состава муниципального образования Сочи путем создания нового городского округа, присутствовали депутаты городского собрания, эксперты, горожане. Малый зал киноконцертного зала "Фестивальный", где проходило мероприятие, не смог вместить всех желающих, поэтому люди толпились и на улице.

Мнения участников публичных слушаний разошлись.

Все пять экспертов, присутствующих на слушаниях, сообщили, что выделение нового муниципального округа из состава Сочи соответствует законам РФ.

"Преобразования осуществляются на основании п.9.1 ФЗ-131", - заявила одна из экспертов Елена Димитрова. По ее словам, процедура публичных слушаний проведена без нарушений.

Также эксперты отметили, что генеральный план нового муниципального образования будет создаваться после принятия решения о разделении муниципальных округов.

"Для муниципальных округов разделение или выделение городских округов проводится без референдума", - сказала Петрова.

Как сообщалось, статус поселка городского типа Сириус получил в начале февраля текущего года.