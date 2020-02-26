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26.02.20 15:25

Кабмин РФ передал в пользование "Крымэнерго" подстанции и ЛЭП в Крыму

Фото пресс-службы "Крымэнерго"
26 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство России поручило Росимуществу принять в федеральную собственность ряд объектов движимого и недвижимого имущества в Крыму, находящегося сейчас в госсобственности республики, и затем передать АО "Крымэнерго" (Симферополь), на базе которого планируется консолидировать электросети региона.

Имущество передадут акционерному обществу в безвозмездное пользование, говорится в правительственном распоряжении от 21 февраля, размещенном в среду на портале нормативных правовых актов.

Минэнерго и Минэкономразвития РФ после этого должны в течение полугода предоставить в кабмин предложения о порядке дальнейшего использования имущества.

Среди прочего речь идет о подстанциях (ПС) 330 кВ "Джанкой", 220 кВ "Красноперекопск", "Камыш-Бурун" и "Насосная-2", 110 кВ "Ялта", "Гурзуф", "Гаспра", "Алупка", "Старый Крым", 110/10 кВ "Восход" и "Шарха", 110/35/6 кВ "Подгорная", а также трех воздушных линий (ВЛ) 220/330 кВ и четырнадцати ВЛ 110 кВ.

Ранее, в декабре 2019 года, правительство РФ издало распоряжение, которым "Крымэнерго" передаются ПС 330 кВ "Западно-Крымская" и "Островская", 220 кВ "Феодосийская", "Донузлав", "Насосная-3", 110 кВ "Артек", "Дарсан", "Массандра" и "Саки", 110/35/10 кВ "Судак".

В настоящее время АО "Крымэнерго" на 100% принадлежит Росимуществу, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". В дальнейшем предполагается, что 50% акций останутся у Росимущества, еще 50% получат местные власти. Схема владения компанией пока не финализирована.

Минэнерго РФ ранее отмечало, что "Россети" (MOEX: RSTI) не будут управлять электросетями Крыма, сетевое хозяйство региона консолидируют на базе АО "Крымэнерго". Активы будут переданы этой компании в несколько этапов. "Создано акционерное общество "Крымэнерго" при существующем ГУП "Крымэнерго", и идет сейчас процесс передачи активов из ГУПа в казну РФ, из казны - в АО", - поясняло профильное министерство.

ГУП "Крымэнерго" - крупнейшая энергетическая компания Крыма, была создана в апреле 2014 года, находится в собственности Минтопэнерго республики. Предприятие обеспечивает электроэнергией более 800 тыс. бытовых абонентов и 23 тыс. юрлиц. На балансе ГУП находятся 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, около 8,9 тыс. подстанций 6-10-35 кВ и 32,9 тыс. км линий электропередачи.

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