Крым зафиксировал рост налоговых поступлений от туризма на 15%

26.02.20 15:32

© РИА Новости. Константин Михальчевский

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Сумма налогов, поступивших в бюджет Крыма от туристической отрасли в 2019 году, составила 3,7 млрд рублей, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в среду.

"По данным управления ФНС по республике за 2019 год, налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли составили 3 млрд 700 млн рублей, что на 15,5% больше суммы налоговых поступлений за 2018 год", - сказал Волченко на заседании республиканского парламента.

Доля туризма в системе налогов в Крыму достигла 7,5%, тогда как в среднем по России этот показатель составляет чуть больше 3%, добавил министр. При этом он уточнил, что нужно иметь в виду мультипликативный эффект в виде налогов от таких смежных отраслей, как транспорт, экскурсионное обслуживание, общепит и других, что составляет "порядка 25% от общего дохода региона".

Как сообщалось, курортный сезон 2019 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.