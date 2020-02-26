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26.02.20 15:32
Крым зафиксировал рост налоговых поступлений от туризма на 15%
"По данным управления ФНС по республике за 2019 год, налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли составили 3 млрд 700 млн рублей, что на 15,5% больше суммы налоговых поступлений за 2018 год", - сказал Волченко на заседании республиканского парламента.
Доля туризма в системе налогов в Крыму достигла 7,5%, тогда как в среднем по России этот показатель составляет чуть больше 3%, добавил министр. При этом он уточнил, что нужно иметь в виду мультипликативный эффект в виде налогов от таких смежных отраслей, как транспорт, экскурсионное обслуживание, общепит и других, что составляет "порядка 25% от общего дохода региона".
Как сообщалось, курортный сезон 2019 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.
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