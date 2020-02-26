Глава Минимущества Ставрополья ушел в отставку после критики губернатора

26.02.20 15:34

© РИА Новости. Антон Денисов

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял отставку министра имущественных отношений Алексея Газарова, сообщает пресс-служба губернатора.

"Соответствующее распоряжение (об отставке министра - ИФ) подписано главой края", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в среду в правительстве региона прошло совещание, на котором обсуждены вопросы организации работы по государственной переоценке земель и имущества в текущем году. Открывая обсуждение, Владимиров коснулся результатов оценочных мероприятий, проведенных в минувшем году. Он подчеркнул, что во многих случаях они стали причиной обращений граждан к органам власти и поводом для разбирательств.

"Такую работу нельзя признать удовлетворительной. Надо менять к ней отношение и подходы. Начнем мы со смены руководителя краевого министерства имущественных отношений", - приводит пресс-служба слова Владимирова.

Вместе с тем, глава края призвал внимательно проанализировать проблемные ситуации по итогам оценки 2019 года, чтобы не допустить их повторения в ходе работы по государственной оценке в нынешнем году.

Отмечается, что в планах региона на текущий год - уточнение кадастровой стоимости земель сельхозназначения, водного, лесного фонда, земель запаса, особо охраняемых территорий и объектов. Всего это около 157 тыс. участков. Предыдущая оценка производилась в 2012-2015 годах. Процедура переоценки необходима для обновления базы начисления налогов.