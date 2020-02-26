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26.02.20 15:41
В Химках на Масленицу испекут 25 тыс. блинов
"Для гостей мероприятия будут работать интерактивные площадки: "Город мастеров", "Детский городок", "Спортивный городок", "Масляничный столб". Химчан будут угощать горячим чаем и вкуснейшими блинами. Их можно будет отведать в любом из 10 блинных домиков. (...) Всего планируется приготовить 25 тыс. блинов", - говорится в сообщении.
Праздник состоится 1 марта в парке имени Льва Толстого, начало мероприятий в 12:00.
Праздновать Масленицу в Химках будут также в парке "Эко-берег" 29 февраля, в парках им. Величко и "Подрезково" 1 марта.
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