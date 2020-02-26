Анна Митянина избрана уполномоченным по правам ребенка в Петербурге

26.02.20 16:00

Фото со страницы Анны Митяниной в соцсети

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду избрало уполномоченным по правам ребенка предложенную губернатором города кандидатуру Анны Митяниной.

Итоги второго тура голосования огласил председатель парламентской комиссии по законности и правопорядку Александр Кущак. По его словам, кандидатуру Митяниной поддержали 26 депутатов, кандидатуру Юлии Шик - 11 депутатов. Семеро депутатов сделали бюллетени недействительными.

Депутаты единогласно проголосовали за утверждение итогов голосования, после чего Митянина принесла присягу.

Приоритетом своей работы в новой должности Митянина назвала безопасность детей.

"В качестве первой и самой проблемной точки я назвала бы безопасность детей. Согласитесь, это ненормально, когда в городе с такой развитой системой социальной защиты, растёт количество правонарушений среди несовершеннолетних. Очень печально, что растёт число детей, употребляющих наркотики. Чрезвычайно тревожит то, что увеличивается количество правонарушений в отношении несовершеннолетних. Что является причиной - отсутствие работы социальных служб, превентивных мер, профилактики? Я бы хотела разобраться в этом поподробнее", - сказала Митянина журналистам в среду, комментируя свое избрание на должность детского омбудсмена.

Она высоко оценила квалификацию действующих сотрудников аппарата уполномоченного.

"Очень хорошие отзывы я слышу из города о квалификации, о профессиональных и личных качествах этих людей, мне очень интересно с ними познакомиться. Конечно, каждый будет востребован, и та работа, которая была организована Светланой Юрьевной (Агапитовой, бывшего детского омбудсмена - ИФ), человеком, который фактически создал институт уполномоченного, конечно, будет продолжена", - подчеркнула Митянина.

На должность детского омбудсмена Санкт-Петербурга претендовали четыре кандидата. Губернатор Беглов выдвинул вице-губернатора Митянину, депутат Заксобрания Елена Киселева ("Единая Россия") - сотрудницу аппарата ЗАКСа Шик. Председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок ("Единая Россия") предложил на должность педагога Ирину Аристову, а фракция ЛДПР - правозащитницу Екатерину Лебедеву.

В первом туре Шик набрала 33 голоса, Митянина - 28, Лебедева - 10, Аристову поддержали двое депутатов. При этом против Митяниной проголосовали 13 депутатов, против Шик - шестеро.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова поддержала только кандидатуру Митяниной. По другим кандидатурам она высказываться не стала, и все они были признаны согласованными в соответствии с законом.