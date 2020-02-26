Новый медицинский комплекс в 2021 году начнут строить в Иркутске

26.02.20 16:23

© РИА Новости. Кирилл Шипицын

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял решение о строительстве нового медицинского комплекса в Иркутске на базе городской больницы N6, к которой прикреплено более 40 тыс. человек, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"В медицинском комплексе будет стационар на 200 коек с реабилитационным центром для перенесших инсульт, и поликлиника, рассчитанная на 1 тыс. посещений в смену", - говорится в сообщении.

Начать строительство планируется в 2021 году.

Под строительство определен земельный участок площадью 4,2 га по улице Якоби, где находится старый стационар больницы. Отделения поликлиники расположены в нескольких зданиях на территории Свердловского городского округа. К лечебному учреждению прикреплено более 40 тыс. человек.

"Необходимо проработать с федеральным центром вопрос вхождения этого объекта в национальный проект "Здоровье", чтобы область участвовала в строительстве на условиях софинансирования", - цитирует пресс-служба слова Кобзева.

Глава региона поручил министерству здравоохранения Иркутской области завершить подготовку медико-технического задания до 15 марта текущего года. К 1 мая Минстрой региона должен подготовить техническое задание на разработку проектно-сметной документации. Летом планируется провести конкурс на определение проектной организации, чтобы к апрелю 2021 года проект прошел госэкспертизу.