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26.02.20 17:10

Путин: идею о неотчуждаемости территорий РФ необходимо правильно сформулировать перед внесением в Конституцию

© РИА Новости. Алексей Никольский
26 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что поддерживает фиксацию в Конституции РФ положения о недопустимости отчуждения территорий государства, но в формулировке, не мешающей работам по демаркации границ.

"Я уже сказал, что полностью согласен с этим предложением. Вопрос только в том, чтобы найти формулировки, которые не помешают в будущем МИДу вести работы по демаркации границы", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Президент напомнил, что эта работа "проходит практически на постоянной основе со многими государствами, особенно с республиками бывшего Советского Союза, с которыми эта работа продолжается и сейчас".

Он также отметил, что полностью согласен с предложением экспертов включить в Конституцию РФ пункт о праве Конституционного суда РФ оценивать возможность исполнения на территории России решений международных судебных институтов.

"Полностью согласен, вы правы. Это напрямую связано с защитой нашего суверенитета и пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела", - заявил Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Президент также поддержал внесение в Конституцию РФ запрета для высших должностных лиц страны, включая президента, иметь имущество и активы за рубежом.

На встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию в среду президент заявил, что считает такое ограничение оправданным.

"Да, это - ограничение. Но когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор: хочет он иметь какие-то активы за рубежом либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было, которая может налагать на него какие-то ограничения при принятии решений в интересах Российской Федерации", - пояснил Путин.

При этом он добавил: "Надо тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства - президента страны". "Предлагаю добавить туда и это", - заключил Путин.

Также Путин считает возможным внесение в Конституцию специального положения о недопустимости фальсификации отечественной истории.

"Что касается недопущения фальсификации истории, то я сам об этом много раз говорил. Если вы считаете необходимым и возможным это сделать, думаю, вполне будет уместно обратить на это внимание, на историческую правду и на недопустимость фальсификации истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества", - сказал Путин.

Таким образом, он поддержал соответствующее предложение главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.

"Все чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны, безусловно", - добавил президент.

Касаясь высказываний о том, что кто-то пытается украсть победу у России как правопреемницы СССР, Путин сказал: "Попытки такие предпринимаются, но это невозможно".

"Берлин кто штурмовал, чей флаг над рейхстагом развивался - этого никто не забудет. Но попытки такие предпринимают, это правда, исходя из сегодняшней конъюнктуры. А то, что мы должны этому активно противостоять, это тоже правда", - отметил глава государства.

Именно поэтому, считает он, "будет уместно так аккуратно отразить это в Основном законе страны".

Кроме того, Путин поддержал другое предложение Никонова относительно закрепления в Конституции РФ положения о поддержке соотечественников за границей, назвав это важным элементом.

"У нас много действительно людей наших, которые за границей проживают, там неважно уже, какой этнической группы человек - за границей все русские, носители русской культуры и русского языка имеют право себя так называть. Поэтому наша задача - и защищать их, и поддерживать с ними связи", - сказал президент.

Он также считает, что поправки к Конституции должны вступать в силу сразу же после их одобрения гражданами страны.

"Я предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов общероссийского голосования", - сказал он на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

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