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26.02.20 16:59
Голикова: пять прототипов вакцины от коронавируса разработаны в РФ
"Штамм у нас есть, мы его получили. Наработано "Вектором" пять прототипов вакцины, это начальная стадия работы", - сказала Голикова на брифинге в Москве в среду.
Она сообщила, что штамм вируса был получен не от Китая.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что возможность завоза в Россию коронавируса Covid-19 возрастает.
"Возможность заноса (в Россию - ИФ) инфекции, безусловно, возрастает", - сказала Попова на брифинге в Москве в среду.
Кроме того, как отметила Голикова, российские власти планируют усилить ответственность за нарушение карантина в связи с коронавирусом, однако "драконовские" меры вводить на данный момент не предполагается.
"Усиление ответственности за нарушение карантина прорабатывается, но "драконовских" мер, как в некоторых странах, пока не принимается", - сказала Голикова.
По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.
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