Голикова: пять прототипов вакцины от коронавируса разработаны в РФ

26.02.20 16:59

© РИА Новости. Руслан Кривобок

26 февраля. Interfax-Russia.ru - В России разработано несколько прототипов вакцины от коронавируса, заявила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.

"Штамм у нас есть, мы его получили. Наработано "Вектором" пять прототипов вакцины, это начальная стадия работы", - сказала Голикова на брифинге в Москве в среду.

Она сообщила, что штамм вируса был получен не от Китая.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что возможность завоза в Россию коронавируса Covid-19 возрастает.

"Возможность заноса (в Россию - ИФ) инфекции, безусловно, возрастает", - сказала Попова на брифинге в Москве в среду.

Кроме того, как отметила Голикова, российские власти планируют усилить ответственность за нарушение карантина в связи с коронавирусом, однако "драконовские" меры вводить на данный момент не предполагается.

"Усиление ответственности за нарушение карантина прорабатывается, но "драконовских" мер, как в некоторых странах, пока не принимается", - сказала Голикова.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.