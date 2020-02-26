Турчак: ветераны получат пожизненную бесплатную мобильную связь

26.02.20 17:17

© РИА Новости. Сергей Пятаков

26 февраля. Interfax-Russia.ru – Ветераны Великой Отечественной войны получат пожизненную бесплатную мобильную связь, телефон и индивидуальную помощь в честь 75-летия Победы, сообщил в среду секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Большая четверка операторов по предложению "Единой России" приняла решение о предоставлении бесплатной мобильной связи, также пожизненно", - сказал Турчак на встрече с волонтерами проектов "единороссов" в Музее Победы.

Кроме того, каждый ветеран, по его словам, получит мобильный телефон со всеми необходимыми номерами социальных служб и сопровождающих его волонтеров.

Ранее генеральный директор "РЖД", член Высшего совета "Единой России" Олег Белозеров сообщал, что компания предоставит ветеранам Великой Отечественной пожизненное право на бесплатный проезд в своих поездах с одним сопровождающим лицом.