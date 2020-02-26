Перенос Петербургского экономического форума из-за коронавируса не обсуждается - Голикова

26.02.20 17:23

© РИА Новости. Алексей Даничев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Вопрос о переносе Петербургского международного экономического форума из-за распространения в мире коронавируса пока не обсуждается, заявила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.

"Пока это не обсуждаем", - сказала Голикова на брифинге в Москве в среду, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможный перенос ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что ПМЭФ планируется провести 3-6 июня.

Вместе с тем Голикова сообщила, что пока не обсуждаются и возможные даты проведения Сочинского форума, который был перенесён из-за коронавируса (он должен был пройти в середине февраля).

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.