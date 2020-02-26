Клишас: общенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ предлагается провести 22 апреля

26.02.20 17:28

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас предлагает провести общероссийское голосование по изменению в основной закон 22 апреля и сделать этот день выходным.

"Позвольте вам предложить 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования", - сказал он на встрече президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы.

"22 число - это рабочий день, но мы должны предусмотреть, что, конечно же, этот день будет объявлен выходным днем. Этот выходной день не будет компенсирован за счет других выходных или праздничных дней", - добавил Клишас.