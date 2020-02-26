В Нижнем Новгороде презентовали национальную программу подготовки хоккеистов "Красная Машина"

26.02.20 17:58

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Федерация хоккея России в среду провела официальную презентацию "Национальная программа подготовки хоккеистов Красная Машина: новые продукты и разделы" для хоккейных тренеров и специалистов Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба ФХР, на презентации были представлены теоретические пособия для юных игроков по всем возрастам - от 6 до 16 лет, отдельное пособие по подготовке вратарей.

Теоретическую часть конференции открыл глава штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина за возможность презентации программы "Красная Машина" в одном из самых хоккейных регионов нашей страны. Национальная программа подготовки хоккеистов "Красная Машина" - это первая программа по виду спорта, разработанная на основе федерального стандарта нового поколения", - сказал Ротенберг.

"Уже сейчас нашу программу с помощью специального мобильного приложения скачали более трёх тысяч тренеров. И это число постоянно увеличивается", - отметил он.

"Красная Машина" постоянно развивается и дополняется. Мы готовим разделы для женского хоккея и для следж-хоккея. Мы провели презентации в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске, Сочи, Норильске, Ханты-Мансийске, Туле, Кургане, Сочи. В ближайшее время готовим презентации и семинары для тренеров в Новосибирске, Уфе, Новомосковске, Красноярске, Омске, Самаре, городах Крыма. Важно, что мы начали получать отклики по нашей программе, тренеры постоянно обращаются к нам. Это значит, что программа востребована. Каждый желающий может ознакомиться с "Красной Машиной" - программа находится в свободном доступе на сайте Федерации хоккея России", - сказал Ротенберг.

Заместитель министра спорта Нижегородской области Алина Горшунова подчеркнула важность проводимой работы ФХР и её помощь региональным федерациям.

"Я очень рада, что Федерация хоккея России провела свою очередную презентацию в Нижнем Новгороде. Наша область является центром хоккея, здесь это самый популярный и массовый вид спорта. Хоккеем у нас занимается свыше семнадцати тысяч человек. На сегодняшний день в области функционирует более 42 ледовых арен и катков. Наши команды представлены во всех чемпионатах и турнирах", - подчеркнула она.

"Приятно видеть здесь тренеров со всего Приволжского федерального округа. Программа "Красная Машина" очень интересная, я лично изучила пособия для тренеров. Это основа для всех тренеров, для родителей", - заявила Горшунова.

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ, в свою очередь, подробно рассказал о пособии программы, полностью посвященной подготовке вратарей - "Практические рекомендации многолетней подготовки вратарей".

Программа презентации продолжилась мастер-классом. Открытое обучающее занятие для юных воспитанников хоккейных школ в соответствии со стандартами НППХ "Красная машина" провели Олег Браташ, Даниэл Бохнер, обладатель золотого шлема, чемпион Европы в составе юниорской сборной России, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира Андрей Зюзин и другие тренеры.