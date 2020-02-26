Определились с датой: голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля
  
Объединяя усилия: Россия и Китай создают спецзону для медисследований
   
Плата за возраст: в России планируют повысить налог на старые автомобили
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
26.02.20 17:58

В Нижнем Новгороде презентовали национальную программу подготовки хоккеистов "Красная Машина"

© РИА Новости. Владимир Астапкович
26 февраля. Interfax-Russia.ru - Федерация хоккея России в среду провела официальную презентацию "Национальная программа подготовки хоккеистов Красная Машина: новые продукты и разделы" для хоккейных тренеров и специалистов Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба ФХР, на презентации были представлены теоретические пособия для юных игроков по всем возрастам - от 6 до 16 лет, отдельное пособие по подготовке вратарей.

Теоретическую часть конференции открыл глава штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина за возможность презентации программы "Красная Машина" в одном из самых хоккейных регионов нашей страны. Национальная программа подготовки хоккеистов "Красная Машина" - это первая программа по виду спорта, разработанная на основе федерального стандарта нового поколения", - сказал Ротенберг.

"Уже сейчас нашу программу с помощью специального мобильного приложения скачали более трёх тысяч тренеров. И это число постоянно увеличивается", - отметил он.

"Красная Машина" постоянно развивается и дополняется. Мы готовим разделы для женского хоккея и для следж-хоккея. Мы провели презентации в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске, Сочи, Норильске, Ханты-Мансийске, Туле, Кургане, Сочи. В ближайшее время готовим презентации и семинары для тренеров в Новосибирске, Уфе, Новомосковске, Красноярске, Омске, Самаре, городах Крыма. Важно, что мы начали получать отклики по нашей программе, тренеры постоянно обращаются к нам. Это значит, что программа востребована. Каждый желающий может ознакомиться с "Красной Машиной" - программа находится в свободном доступе на сайте Федерации хоккея России", - сказал Ротенберг.

Заместитель министра спорта Нижегородской области Алина Горшунова подчеркнула важность проводимой работы ФХР и её помощь региональным федерациям.

"Я очень рада, что Федерация хоккея России провела свою очередную презентацию в Нижнем Новгороде. Наша область является центром хоккея, здесь это самый популярный и массовый вид спорта. Хоккеем у нас занимается свыше семнадцати тысяч человек. На сегодняшний день в области функционирует более 42 ледовых арен и катков. Наши команды представлены во всех чемпионатах и турнирах", - подчеркнула она.

"Приятно видеть здесь тренеров со всего Приволжского федерального округа. Программа "Красная Машина" очень интересная, я лично изучила пособия для тренеров. Это основа для всех тренеров, для родителей", - заявила Горшунова.

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ, в свою очередь, подробно рассказал о пособии программы, полностью посвященной подготовке вратарей - "Практические рекомендации многолетней подготовки вратарей".

Программа презентации продолжилась мастер-классом. Открытое обучающее занятие для юных воспитанников хоккейных школ в соответствии со стандартами НППХ "Красная машина" провели Олег Браташ, Даниэл Бохнер, обладатель золотого шлема, чемпион Европы в составе юниорской сборной России, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира Андрей Зюзин и другие тренеры.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.02.20 12:31
Более 100 семей получат новые квартиры по программе реновации в СЗАО
.
  26.02.20 12:28
Противопожарные системы заменят более чем в 40 больницах и поликлиниках Москвы
.
  26.02.20 12:27
В московских школах в 2019 году не было ни одного случая отравления едой
.
  26.02.20 10:33
Гривистые волчата родились в Московском зоопарке
.
  25.02.20 17:41
Ласицкене и Шубенков получили награды в качестве лучших легкоатлетов 2019 года
.
  25.02.20 15:24
Мэрия Москвы утвердила программу уличных фестивалей на март-сентябрь 2020 года
.
  25.02.20 15:05
Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта
.
  25.02.20 14:21
Мэрия Москвы выделила почти 110 млн рублей для ремонта квартир ветеранов войны
.
  25.02.20 14:03
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве
.
  25.02.20 10:37
Власти Москвы могут выделить 115 млрд руб. на дороги и инфраструктуру для дачных поселков


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket