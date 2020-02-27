Клишас: изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно

27.02.20 11:27

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Все поправки в Конституцию в случае их одобрения на общероссийском голосовании вступят в силу одновременно, в том числе касающиеся полномочий президента, заявил член Совета Федерации Андрей Клишас.

"Подготовлена редакция поправок в соответствии с которой после общероссийского голосования, в случае поддержки со стороны граждан, все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно, включая и те, которые передают ряд полномочий президента Федеральному собранию", - сказал Клишас журналистам.

По его словам, перечень должностных лиц, на которых распространяются ограничения на владение иностранными финансовыми инструментами и активами за рубежом, будет дополнен.

"В соответствии с поручением главы государства в этот перечень лиц добавлен президент Российской Федерации", - сказал сенатор.

Он также сообщил, что до 2 марта все поручения президента, которые были даны на встрече с рабочей группой (сопредседателем которой является Клишас) 26 февраля и касаются конституционных поправок, будут доработаны и внесены в Госдуму.

"Я не исключаю, что ряд новых поправок, которые обсуждались на рабочей группе в Кремле, будут внесены в Думу президентом", - сказал Клишас.

Он добавил, что все сопредседатели рабочей группы примут участие в заседании Госдумы 10 марта, когда предполагается рассмотрение законопроекта о поправках в Конституцию во втором чтении.

"После 2 марта в работе профильного комитета Государственной Думы при рассмотрении поправок в Конституцию готовы принять активное участие все сенаторы, которые выступили авторами поправок. Обсуждение обязательно должно учесть позиции людей, которые были высказаны в регионах", - отметил сенатор.

В четверг поправки, касающиеся процедуры проведения общенародного голосования по изменениям в Конституцию, поступили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

"Указывается, что общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будет проходить 22 апреля", - рассказал глава комитета Павел Крашенинников журналистам.

Он отметил, что поправки предусматривают объявление дня голосования нерабочим. Голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени, добавил глава комитета.

Также стало известно, что Центральная избирательная комиссия РФ в пятницу проведет заседание, посвященное подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Согласно повестке заседания ЦИК на 28 февраля, предполагается принять соответствующее постановление о дате голосования (22 апреля). Планируется также рассмотреть порядок финансового обеспечения подготовки и проведения голосования.

Кроме того, будет решен вопрос о порядке использования системы ГАС "Выборы", использовании технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней и другие организационные вопросы.

В частности, будет рассмотрен проект инструкции по организации единого порядка установления итогов, определения результатов голосования, а также по составлению, уточнению и использованию списков его участников.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова уже заявила журналистам, что вводить порог явки на общенародном голосовании по поправкам в Конституцию не целесообразно исходя из национальных особенностей РФ, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова.

"Исходя из наших национальных, исторических и иных особенностей я бы не стала этого делать", - сказала Памфилова в четверг на заседании комитета, отвечая на соответствующий вопрос.

Она отметила: "тот, кто считает себя активным гражданином, кто считает, что его мнение должно повлиять на те или иные решения, тот принимает участие".

"Обязаловка, зная наши реалии, всегда дает противоположный эффект", - сказала глава ЦИК РФ.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение провести всенародное голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля.

15 января Путин в послании Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию. В частности, он выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета. Также президент предложил закрепить в Основном законе нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться. Обязанность по организации общероссийского голосования возложена на ЦИК России.