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27.02.20 10:26

На МКС будут временно ограничивать связь с Землей

© РИА Новости
27 февраля. Interfax-Russia.ru - На МКС проведут эксперимент по ограничению связи с Землей в рамках подготовки к работе окололунной станции, сообщил "Интерфаксу" замруководителя проекта SIRIUS, глава лаборатории физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Суворов.

"Поскольку планируется, что космонавты будут находиться на станции, вращающейся вокруг Луны, то будет период, когда она будет с другой стороны спутника и мы не сможем с ними связаться. Поэтому будут перерывы в связи, что фактически равноценно задержке. И к этому надо готовиться", - сказал Суворов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, на МКС в настоящее время уже имеют место периодические перерывы в связи, но в рамках эксперимента будут создаваться дополнительные с помощью компьютерных программ.

Схожий эксперимент будет проводиться во время 240-суточного моделирования межпланетного полета, стартующего в ноябре в рамках проекта SIRIUS, отметил Суворов.

Во время настоящих дальних межпланетных перелетов из-за большого расстояния между кораблем и Землей, связь между ними будет осуществляться с большой задержкой. В частности, во время полета на Марс она будет составлять порядка 20 минут. Но в предстоящем эксперименте, по словам Суворова, задержка будет составлять около пяти минут в одну сторону.

"Удалось выяснить, что даже пятиминутная задержка вызывает другое психоэмоциональное состояние экипажа. Они не могут получить ответы на все вопросы, которые у них возникают, это существенно повышает автономность. Экипаж самостоятельно принимает решения, значительно вырастает роль командира. Ну и члены экипажа между собой должны действовать более согласованно. Этот же принцип автономности будет отрабатываться на МКС", - пояснил он.

Изоляционные эксперименты по моделированию космических полетов проводятся в Наземном экспериментальном комплексе ИМБП РАН в рамках проекта SIRIUS.

Задача проекта - обеспечение возможности освоения космоса за пределами низкой околоземной орбиты, что позволит снизить риски для здоровья и работоспособности человека благодаря целевой программе фундаментальных, прикладных и операционных исследований.

Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено уже четырехмесячное исследование. В ноябре 2020 года планируется начать эксперимент по моделированию 240-дневного межпланетного полета.

Полный текст интервью публикуется в четверг на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru

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