Прокуратура обжаловала УДО Реймера

27.02.20 10:38

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура обжаловала условно-досрочное освобождение экс-главы ФСИН России Александра Реймера, до рассмотрения жалобы он будет содержаться в колонии, сообщили в Генпрокуратуре России в четверг.

"Калининградский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловал в апелляционном порядке решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера", - говорится в сообщении.

Ранее Реймер обратился в суд с соответствующим ходатайством. Прокурор возражал против его удовлетворения.

"Несмотря на это суд удовлетворил ходатайство Реймера и принял решение о его условно-досрочном освобождении. До рассмотрения вышестоящим судом апелляционного представления прокурора Александр Реймер будет находиться в исправительном учреждении", - отметили в надзорном ведомстве.

В июне 2017 года приговором Замоскворецкого районного суда Москвы бывший директор ФСИН России признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Ущерб от его неправомерных действий в настоящее время не возмещен.