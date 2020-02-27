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27.02.20 10:38
Прокуратура обжаловала УДО Реймера
"Калининградский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловал в апелляционном порядке решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера", - говорится в сообщении.
Ранее Реймер обратился в суд с соответствующим ходатайством. Прокурор возражал против его удовлетворения.
"Несмотря на это суд удовлетворил ходатайство Реймера и принял решение о его условно-досрочном освобождении. До рассмотрения вышестоящим судом апелляционного представления прокурора Александр Реймер будет находиться в исправительном учреждении", - отметили в надзорном ведомстве.
В июне 2017 года приговором Замоскворецкого районного суда Москвы бывший директор ФСИН России признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Ущерб от его неправомерных действий в настоящее время не возмещен.
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