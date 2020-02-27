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27.02.20 11:26
В Петербурге переплавили в 20 раз меньше снега, чем прошлой зимой
"Прием снега в сезоне 2019-2020 начался в начале декабря. За это время было принято чуть более 120 тысяч кубометров снега. На пунктах работает временный персонал, с учетом погодных условий принято решение о его сокращении", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП.
Согласно сайту предприятия, к сезону 2019-2020 ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подготовило 18 пунктов, из них 11 стационарных снегоплавильных пунктов (ССП) и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Общая суммарная производительность всех объектов составляет 101,5 тыс. кубометров в сутки. При этом общая мощность ССП составляет 63 тысячи кубометра в сутки.
В предыдущем сезоне 2018-2019 гг. ССП расплавили 2 млн 332 тысяч 036 кубометров снежных масс. Первый снег был принят 29 ноября 2018 года, последний - 15 апреля 2019 года. Этот объем стал рекордным за все время работы ССП "Водоканала", с 2012 года.
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