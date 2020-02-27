Капремонт дороги на байкальском острове Ольхон начнут в 2020 году

27.02.20 11:30

© РИА Новости. Владимир Смирнов

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Капитальный ремонт участка автодороги на байкальском острове Ольхон в Иркутской области начнется в 2020 году, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева.

"Мы должны принять все необходимые меры по строительству дороги на Ольхоне. В этом году приступаем к капитальному ремонту шестикилометрового участка. Этот вопрос берем на постоянный контроль. Необходимо выполнить поручение президента РФ", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

Глава региона отметил, что вопрос строительства дороги на Ольхоне является одним из самых важных для местного населения, а также для развития туризма.

Ранее сообщалось, что в августе 2017 года президент РФ Владимир Путин на совещании на берегу Байкала в Бурятии потребовал от в то время губернатора Иркутской области Сергея Левченко решить вопрос о строительстве асфальтированной дороги на Ольхоне. Впервые этот вопрос был поднят местными жителями в ходе "Прямой линии" с президентом в июне того же года.

Общая стоимость дороги протяженностью 35,2 км от паромной переправы до поселка Хужир на Ольхоне с укладкой асфальтобетонного покрытия оценивается в 2 млрд 176,2 млн рублей.

Ольхон - самый большой остров на Байкале длиной 73,5 км, шириной до 15 км. Соединен с материком паромной переправой, является самым популярным местом отдыха туристов, входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время по Ольхону проложена грунтовая дорога.