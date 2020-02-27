Проекты из Мытищ и Власихи победили во всероссийском экологическом конкурсе

27.02.20 11:35

Фото пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Подведены итоги Всероссийского конкурса на самое яркое экологическое мероприятие зимы, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"Детсад № 1 комбинированного вида из Власихи, а также ФГБУ "Лосиный остров" и Контрольное управление города Мытищ вошли в число шести победителей. До 10 марта будет идти голосование за суперпобедителя конкурса", - говорится в сообщении.

В конкурсе на самое яркое мероприятие приняли участие школы, детские сады и библиотеки из 23 регионов России. В число победителей вошли сразу два проекта от Московской области.

Биологи и экскурсоводы Лосиного острова совместно с мытищинскими экологами провели цикл экологических лекций об особо охраняемых природных территориях. В них приняло участие более 1500 детей. Ребятам 5-7 классов рассказывали о видах ООПТ, об обитателях нацпарка и редких профессиях (энтомолог, орнитолог и др.).

От детского сада № 1 комбинированного вида из Власихи поступило сразу три заявки с разноплановыми занятиями. Решением жюри они объединены в одну. Один из предложенных форматов - квест-игра "Помощники хранимиров". Для спасения Земли дети по заданиям хранимиров проходят 4 станции, узнают волшебное слово "разделяйте" и рисуют мини-плакаты с призывом разделять мусор. Второе занятие - не просто экологическое, но и логопедическое.

Эколого-просветительский проект "Хранимиры", запущенный Министерством экологии и природопользования Московской области в 2017 году, продвигает новый формат: комплексный, интерактивный и интересный современным детям. Проект стартовал в Год экологии с серии книг экологического фэнтези. Сейчас это целое сообщество увлеченных педагогов, библиотекарей, занимающихся экологическим воспитанием.