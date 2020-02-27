Ярмарка мастеров, шоу канатоходцев ждут туляков на Масленицу

27.02.20 11:43

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Казанская набережная возле Кремля станет главной площадкой проведения массовых мероприятий для проводов зимы 1 марта в Туле, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Туляков и гостей города ждут блины на разные вкусы: классические, диетические, авторские.

На набережной будут развернуты ярмарка мастеров и народных умельцев; интерактивные площадки "Круговая гонка" и "Масленичный столб-кошки", фотозоны и арт-объекты. Здесь же состоятся концерт тульских коллективов и исполнителей,шоу канатоходцев "Росэкстрим".

Угощения приготовят и партнеры праздника - мотоклуб "Ночные волки": чай из жарового четырехведерного самовара, блины, а также 100-литровый казан с пловом.

Кульминацией праздника станет сжигание чучела зимы под файер-шоу театра огня "Эра".

Далее масленичные гуляния продолжатся в Центральном парке культуры и отдыха.

В горадминистрации отметили, что из-за проведения массовых мероприятий в центре Тулы будет ограничена продажа алкогольной продукции.

В связи с этим городские власти напомнили руководителям торговых организаций об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в соответствии с региональным законом.

"В соответствии с данным законом не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1 тыс. метров от входов для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения", - говорится в сообщении.

В частности, с 12 до 17 часов будет ограничена продажа алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху.