ФАС будет мониторить цены на авиабилеты на фоне ограничения рейсов из-за коронавируса

27.02.20 11:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба России обещает проводить мониторинг цен на авиабилеты на фоне ограничений рейсов из-за эпидемии коронавируса.

"ФАС России будет проводить мониторинг цен на авиабилеты с тем, чтобы в результате падения прибыли авиакомпаний на внешних рынках не поднимались цены на внутренних направлениях", - говорится в сообщении ведомства.

В конце января в связи с эпидемией коронавируса были приостановлены чартерные рейсы из РФ в Китай. С 1 февраля было ограничено и регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" (летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта "Шереметьево". До запрета в Китай летали также S7, "Уральские авиалинии", "ИрАэро", "Якутия", "Аврора", NordStar, AZUR air, Nordwind, "Икар", IFly и Royal Flight. Минтранс РФ оценил их убытки от запрета полетов в 1,6 млрд руб., пообещав добиться компенсаций из бюджета.

Накануне вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила, что для безопасности российских граждан с 1 марта будет ограничено авиасообщение между Россией и Южной Кореей. На данный момент это вторая страна по числу подтвержденных случаев нового вируса. При этом, отметила Голикова, рейсы сохранят "Аэрофлот" и его дальневосточная "дочка" "Аврора". Последняя, по словам вице-премьера, будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех россиян.

Кроме компаний группы "Аэрофлот" рейсы в Сеул выполняют S7 и "Якутия". Вчера в S7 заявили, что считают решение российских властей оставить на направлении в Южную Корею только рейсы "Аэрофлота" нарушением конкуренции.