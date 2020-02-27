Мишустин поручил подготовить программы социально-экономического роста отстающих регионов

27.02.20 11:55

© РИА Новости. Алексей Дружинин

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил подготовить к 10 марта программу ускоренного социально-экономического развития десяти российских регионов, которые числятся среди отстающих.

"Для каждого из десяти регионов назначен свой куратор в правительстве. И до 10 марта я поручаю всем кураторам доработать и внести в правительство программы для создания опережающего социально-экономического роста этих регионов", - сказал премьер на заседании правительства в четверг в Москве.

Он отметил, что накануне побывал в одном из таких регионов - Курганской области, для которой утверждена программа социально-экономического развития до 2024 года.

"В случае успешного выполнения этими регионами мероприятий, предусмотренных данными программами, будем еще дополнительно рассматривать возможность выделения такой же суммы - пять миллиардов рублей", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул при этом, что "фактически на сегодняшний день эти средства предусмотрены в рамках национальных проектов на инфраструктуру, образование, модернизацию первичного звена здравоохранения".

Глава правительства, тем не менее, считает, что, "конечно, этих средств явно недостаточно для стимулирования опережающего экономического роста". "Нужны более активные меры для повышения доходов, создания новых рабочих мест, оздоровления экономики, и нам необходимо добиться сбалансированного развития регионов, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин", - сказал Мишустин.