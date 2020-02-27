Реконструкцию в музее-заповеднике "Мелихово" завершат в апреле

27.02.20 11:57

© РИА Новости. Алексей Куденко

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Завершается реконструкция служебного флигеля Музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово", реализуется программа поставки оборудования для оснащения здания, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

"В ближайшее время планируется оснастить служебный флигель всем необходимым оборудованием, включая мебель и офисную технику. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в апреле", - говорится в сообщении.

В рамках проекта реконструкции предусмотрено расширение площади существующего одноэтажного здания служебного флигеля, где размещены кассы музея для посетителей, сувенирный магазин, музейно-информационный центр, служебные помещения, за счет возведения второго этажа. Это повысит пропускную способность музейного комплекса, а также обеспечит новый уровень комфорта для посетителей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.

Работы ведутся в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.