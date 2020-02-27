Более 1 тыс га земли получили регионы для обманутых дольщиков

27.02.20 12:01

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Регионы получили более 1 тыс. га для решения проблем обманутых дольщиков, сообщили в ДОМ.РФ.

"В 2017 - 2019 годах регионам по решению правительственной комиссии переданы земельные участки общей площадью более 1 тыс. га для обманутых дольщиков", - сообщили в компании.

Таким образом, 16 субъектам переданы полномочия по управлению и распоряжению земельными участками площадью 991 га для использования в целях решения проблем пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Кроме того, в собственность Кировской, Нижегородской областей и Пермского края безвозмездно переданы земельные участки площадью 681 га. Земли могут быть использованы для указанных целей.

По решениям региональных властей земли могут получить только застройщики, достраивающие такие объекты. Согласно действующему законодательству, земли передаются для последующего вовлечения в жилищное строительство в трехлетний срок.

Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев сообщил, что в настоящее время более 2 тыс. домов для 133 тыс граждан в России признаны проблемными, по ним открыто конкурсное производство.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщал, что число обманутых дольщиков в 2020 году может увеличиться в связи с переходом на новую схему финансирования строительства. Также он призвал главы регионов своевременно заниматься проектами, не дожидаясь, пока они перейдут в категорию проблемных.