Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снижается две недели подряд

27.02.20 12:09

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Улучшение эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ отмечается в Москве, сообщило столичное управление Роспотребнадзора в четверг.

"В последние две недели зафиксировано снижение числа заболевших в городе на 8% и 18 % соответственно", - говорится в сообщении.

Показатели заболеваемости в Москве ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах, в том числе по совокупному населению - на 29,4 %.

В структуре вирусов гриппа превалирует грипп А/H1N1/, отмечается в сообщении.