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27.02.20 12:39

Экс-полковнику Захарченко предъявили обвинение во взятках на 1,5 млрд рублей

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение в особо крупном взяточничестве бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко, который в настоящее время отбывает наказание по аналогичному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат экс-полицейского Александр Горбатенко.

"Вчера в колонии Дмитрию было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ - в получении взятки в период с 2007 по 2016 год", - сказал адвокат агентству в четверг.

Согласно обвинению, взятку Захарченко получил от организованной группы в составе бизнесменов Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича при посредничестве двух предполагаемых доверенных лиц экс-полицейского - Виктора Белевцова и Василия Кретинина.

Общая сумма взятки составляет 1 млрд 413 млн 318 тыс. 222 рублей 27 коп., следует из обвинения.

По словам Горбатенко, Захарченко не признает вину, но, вместе с тем, готов был дать показания по вопросам следствия. "Однако, когда он это сказал в ходе допроса в качестве обвиняемого, ему ответили, что вопросов к нему нет, и сразу же объявили об окончании следственных действий по делу", - отметил Горбатенко.

Он пояснил, что для ознакомления с материалами нового дела, объем которых составляет 55 томов, Захарченко будет этапирован в Москву из колонии в Мордовии, где он находится в настоящее время.

О возбуждении уголовного дела о взятке Захарченко более чем на 1 млрд рублей стало известно в 2018 году, когда в Москве были арестованы на тот момент совладелец ООО "Группа компаний 1520" Валерий Маркелов, которому вменили дачу взятки полицейскому (ч. 5 ст. 291 УК РФ), и ростовский юрист Виктор Белевцов, заподозренный в посредничестве взяточничеству (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Впоследствии по этому делу заочно были арестованы еще трое предполагаемых взяткодателей - Ушерович, Моторин и Станкевич. Весной 2019 года в Москве под стражу в качестве предполагаемого посредника во взяточничестве под стражу был взят Кретинин.

Все арестованные в России фигуранты дела - Маркелов, Белевцов и Кретинин - вину не признают.

Захарченко был задержан осенью 2016 года. В 2019 году он был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 118 млн рублей и лишением звания полковника за получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в ресторане, и воспрепятствование правосудию. При этом бывший полицейский оправдан по другому эпизоду вмененного ему взяточничества - о незаконном получении $800 тыс., за ним признано право на реабилитацию.

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