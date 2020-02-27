Приехавшую из Италии девушку проверяют на коронавирус в Воронеже

27.02.20 12:17

© РИА Новости. Сергей Красноухов

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Пациентка с признаками ОРВИ, прибывшая из Италии, госпитализирована в инфекционную больницу в Воронеже для проверки на коронавирус.

"В Воронеже в рамках эпиднастороженности госпитализирована пациентка с признаками ОРВИ, недавно вернувшаяся из Милана. Она находится в инфекционном боксе областной детской клинической больницы №2", - сообщает пресс-центр правительства Воронежской области.

Для определения типа вируса, вызвавшего ОРВИ, будет проведен специальный анализ на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Соответствующие пробы уже готовятся, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло до 400. Число скончавшихся пациентов - 12 человек.

Новый коронавирус covid-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 82 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,8 тыс. случаев. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Иране, Южной Корее, Италии, на территории Японии, Франции, Тайване, на Филиппинах.