Водолазы приступили к поискам пропавших детей в Сочи

27.02.20 12:20

© РИА Новости. Алексей Даничев

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Спасатели усилили группировку по поиску подростков, которых унесло в море два дня назад при переходе русла реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи.

"Утренний вертолетный облет по поиску детей в морской акватории Сочи результатов не дал", - сообщил журналистам в четверг начальник управления гражданской обороны и защиты населения горадминистрации Вадим Снегирев.

Он отметил, что из-за сильного ветра проблематичным становится и запуск квадрокоптеров.

"Применены силы водолазного подразделения. Два водолаза осуществляют осмотр устья реки", - сказал Снегирев.

По ее словам, работу выполняют водолазы Южного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как сообщалось, 25 февраля вечером двое подростков 2005 года рождения переходили русло реки Псезуапсе и их штормом унесло в море. Поиски ведут порядка 260 человек, среди которых спасатели и волонтеры.