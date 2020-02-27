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27.02.20 13:27

МИД РФ: разрабатывать замену договору СНВ уже поздно

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Выработать новый договор на замену существующему договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) уже невозможно, заявил в четверг замдиректора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев.

"Российская сторона считает, что в отсутствие какой-то последующей договоренности понятно, что выработать за оставшееся время что-либо содержательное уже невозможно, при всем желании сторон", - сказал он, выступая в Совете Федерации в ходе круглого стола на тему: "Будущее договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений".

Российский дипломат отверг утверждения представителей США о том, что при необходимости новый договор может быть подготовлен в самые сжатые сроки. "Даже если бывший советник президента по нацбезопасности Болтон говорил, что не вопрос, за пару недель можно любой договор подготовить и сверстать, на самом деле это, естественно, (невозможно)", - продолжил он.

Леонтьев напомнил, что нынешний ДСНВ готовился около года - "при том, что договор относительно простой". "Сейчас ситуация существенно более сложная", - сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что предложение российской стороны продлить договор без предварительных условий не означает, что Москва "снимает те проблемы, которые имеются с выполнением США отдельных, достаточно важных положений этого договора".

"Тем не менее, мы исходим из того, что договор следует продлить", - резюмировал российский дипломат.

Леонтьев также сообщил, что США на днях официально отказались от встречи юристов двух стран для обсуждения проработки деталей возможного продления ДСНВ.

"Американцы от любого разговора на тему о продлении уходят. (...) Мы предложили провести отдельную встречу наших юристов с тем, чтобы сверить часы по этому вопросу и выработать какое-то общее понимание подходов возможных технической стороны продления, но буквально на днях американцы от этого официально отказались", - сказал он.

В Министерстве обороны в свою очередь заявили, что Россия должна быть готова к любому развитию событий с договором СНВ-3, включая отказ США его продлить.

"Остается довольно мало времени до окончания срока действия договора, поэтому соответствующим образом нужно подготовиться - как с точки зрения того что если будет принято решение на его продление, совместное решение двух сторон, так и в случае каких-либо других операций", - сказал начальник первого управления Главного управления международного сотрудничества Минобороны РФ Александр Новиков в четверг в Совете Федерации.

"Естественно, требуются правовые решения, требуются политические решения и другого рода решения по режимам, которые в настоящее время действуют", - сказал он.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году.

Из Москвы неоднократно звучали призывы к Вашингтону как можно скорее начать предметные переговоры о продлении ДСНВ, однако американская сторона медлит с ответом.

Неопределенность вокруг продления договора СНВ-3 подталкивает к разворачиванию гонки вооружений, сказал в октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин. 6 июня 2019 года Путин заявил, что Россия может не продлевать ДНСВ, у нее есть оружие, которое гарантированно обеспечит ее безопасность.

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