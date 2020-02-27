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27.02.20 12:29
Пермский край продлит региональную программу расселения аварийного жилья
Отмечается, что для сохранения темпов расселения аварийного жилфонда региональная программа продолжит действовать и после 2021 года. В настоящее время краевые власти принимают от муниципалитетов заявки на финансирование на 2022 год, итоги отбора будут известны после 1 апреля.
В настоящее время расселение аварийного жилья в регионе проходит также в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Врио губернатора региона Дмитрий Махонин отметил, что по итогам прошлого года в рамках обеих программ в комфортное жилье переехали 5,14 тыс. человек, расселено более 83,5 тыс. кв. м аварийного жилья.
"Также Пермский край наряду с еще одним регионом России в прошлом году подписал соглашение с федеральным Фондом ЖКХ сроком на 3 года - до 2021 года. Все это позволяет стабильно планировать расселение ветхого и аварийного жилья", - сказал Махонин, чьи слова приводятся в сообщении.
В общей сложности до 2022 года планируется переселить порядка 9 тыс. человек и ликвидировать почти 147 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Объем финансирования составит 6,4 млрд рублей.
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