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27.02.20 12:34

Всех вернувшихся из КНР выписали из обсервации по коронавирусу в Прикамье

© РИА Новости. Олег Золото
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Врачи завершили медицинское наблюдение за последними тремя иностранцами, прибывшими в феврале из Китая в Пермский край, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона в четверг.

"За время пребывания в обсерваторе у приехавших не выявлено симптомов ОРВИ (...) На данный момент ни одного случая заражения коронавирусом в Пермском крае не выявлено. Необходимые меры по предупреждению возможного распространения коронавируса проводятся в плановом режиме", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что все граждане России и КНР, вернувшиеся из Китая, с конца января находились под наблюдением врачей.

В пресс-службе регионального Минздрава агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что всего в обсервации наблюдались 12 человек.

Как сообщалось, обсервационное отделение в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу было создано в Перми на базе реабилитационного центра для детей на улице Встречная. Перед возобновлением приема пациентов центр пройдет полную дезинфекционную обработку.

Новый коронавирус covid-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 82 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,8 тыс. случаев.

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