Бюджет-2020 Марий Эл стал дефицитным

27.02.20 12:49

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Государственного собрания Марий Эл в четверг утвердили изменения в закон о республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

Министр финансов Республики Марий Эл Алексей Торощин на заседании сообщил, что изменения связаны с увеличением налоговых поступлений, безвозмездных поступлений на финансовое обеспечение дорожной деятельности, перемещения ассигнований по отдельным разделам и подразделам.

С учетом изменений доходы бюджета на 2020 год утверждены в размере 36,093 млрд рублей (увеличена на 680 млн рублей), расходы - 36,943 млрд рублей (увеличены на 1,53 млрд рублей), дефицит - 850,015 млн рублей (2,3% от расходов, ранее бюджет был бездефицитным).

В частности, увеличиваются расходы по фонду оплаты труда "указных" категорий работников бюджетной сферы; расходы на реализацию мер по развитию региональных систем обеспечения безопасного детства; на переселение граждан из аварийного жилья; помощь муниципальным образованиям. Также на 941,6 млн рублей в текущем году увеличиваются расходы дорожного фонда республики. Бюджетом предусматриваются средства на возмещение затрат, возникающих в результате реконструкции и ремонта мостовых сооружений, на создание Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Марий Эл.

Источниками финансирования дефицита бюджета станут остатки средств на счетах бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года, добавил министр.

Как сообщалось ранее, бюджет республики на 2020 год был утвержден без дефицита, доходы и расходы планировались в размере 35,413 млрд рублей.