Штормовое предупреждение продлили в Крыму на сутки

27.02.20 12:54

© РИА Новости. Олег Смереченский

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Непогода продержится в Крыму еще один день, сильный ветер и ливни ожидаются в регионе в пятницу, сообщила пресс-служба МЧС республики (входит в состав крымского правительства) со ссылкой на синоптиков.

"В связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 27 февраля, ночью и утром 28 февраля в Крыму ожидается очень сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 15-20 м/с, порывы - 25-28 м/с; местами - очень сильные дожди. Днем 28 февраля температура воздуха резко понизится на 8-10 градусов и составит 5-10 тепла", - говорится в штормовом предупреждении.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов не выходить в Черное и Азовское море в шторм, не оставлять автомобили под деревьями, на улице держаться подальше от ЛЭП, дорожных знаков и вывесок.

Как сообщалось, штормовое предупреждение ранее распространяли в Крыму на 26 и 27 февраля из-за шквального ветра скоростью до 25 метров в секунду.