|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.02.20 12:54
Штормовое предупреждение продлили в Крыму на сутки
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 27 февраля, ночью и утром 28 февраля в Крыму ожидается очень сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 15-20 м/с, порывы - 25-28 м/с; местами - очень сильные дожди. Днем 28 февраля температура воздуха резко понизится на 8-10 градусов и составит 5-10 тепла", - говорится в штормовом предупреждении.
Спасатели просят жителей полуострова и туристов не выходить в Черное и Азовское море в шторм, не оставлять автомобили под деревьями, на улице держаться подальше от ЛЭП, дорожных знаков и вывесок.
Как сообщалось, штормовое предупреждение ранее распространяли в Крыму на 26 и 27 февраля из-за шквального ветра скоростью до 25 метров в секунду.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket